Polizei Münster / Polizeipräsidium Münster wieder erreichbar - ...

Polizeipräsidium Münster wieder erreichbar - Weltkriegsbombe entschärft

Münster - Nachtrag zur Pressemitteilung "Polizeipräsidium Münster nach Bombenfund evakuiert - telefonische Erreichbarkeit gewährleistet" (ots vom 23.4., 16:08 Uhr)

Nach der erfolgreichen Entschärfung der Weltkriegsbombe kann nun der Dienst in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Münster am Friesenring wieder aufgenommen werden. Etwa 30 Beamte waren für circa fünf Stunden in anderen Polizeistandorten im Stadtgebiet untergebracht, um Einsätze zu bearbeiten und anderen polizeilichen Aufgaben nachzugehen, sowie eine telefonische Erreichbarkeit der Polizei Münster sicherzustellen.

