Polizei Münster / Polizist stoppt frisch operierten Fahrer auf ...

Polizist stoppt frisch operierten Fahrer auf frisiertem Mofa

Münster - Am Mittwoch (14.11., 16:30 Uhr) stoppte ein Polizist ein manipuliertes Kleinkraftrad am Osttor, das augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der 49-jährige, frisch operierte, Fahrer an, dass er sich selbst kurzfristig aus dem Krankenhaus entlassen habe, um einige Sachen von zu Hause zu holen und nun schnell wieder ins Krankenhaus müsse. Bei der technischen Untersuchung des Kleinkraftrades konnte schnell der Grund für die augenscheinlich hohe Geschwindigkeit festgestellt werden. Es wurden jegliche Drosseln entfernt, sodass aus dem Mofa ein Kleinkraftrad wurde. Der Fahrer war jedoch weder im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung, noch der tatsächlich erforderlichen Fahrerlaubnis. Den 49-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

