Polizei Münster / Polizisten aus Münster kontrollierten 272 ...

Polizisten aus Münster kontrollierten 272 Fahrzeugführer an 15 Kontrollstellen - "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick" - Bilanz des PP Münster

Münster - Polizisten kontrollierten gestern (20.9.) im Rahmen der länderübergreifenden Aktion "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick" insgesamt 272 Fahrzeugführer an insgesamt 15 Kontrollstellen im Stadtgebiet und im Zuständigkeitsbereich auf den Autobahnen. Bei diesen Kontrollen stellten die Beamten insgesamt 196 Verkehrsverstöße fest. Davon ahndeten sie mehr als ein Drittel (59) Verstöße allein wegen der Nutzung elektronischer Geräte, vor allem Handys.

Dieser prozentual hohe Anteil deutet daraufhin, dass die Fahrzeugführer durch die Nutzung der Geräte derart abgelenkt waren, dass sie noch nicht einmal die offen sichtbar eingesetzten Polizisten wahrnehmen konnten.

Großen Zuspruch fand auch der Informationsstand der Verkehrssicherheitsberater an der Julius-Voos-Gasse vor der Polizeiwache. In der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr informierten sich dort 130 Interessierte über das Thema "Ablenkung im Straßenverkehr". Es stellte sich heraus, dass viele Fahrzeugführer gar nicht genau wissen was erlaubt und verboten ist und welche gravierenden Folgen die Ablenkung im Straßenverkehr haben kann.

Alle Fragen zum Thema "Verkehr" können auch unter der Rufnummer 0251 275-1450 an unsere Verkehrssicherheitsberater gerichtet werden.

