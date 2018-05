Polizei Münster / Polizisten ermitteln Münsteraner Autoknacker-Duo

Polizisten ermitteln Münsteraner Autoknacker-Duo

Münster - Polizisten ermittelten Anfang Mai nach umfangreichen Ermittlungen ein Autoknacker-Duo, welches für eine Serie an Werkzeugdiebstählen im Münsteraner Stadtgebiet verantwortlich sein soll.

Anfang des Jahres (31.1.) beobachteten aufmerksame Zeugen den 20-jährigen mutmaßlichen Täter auf der Straße "Hohe Geest", wie er versuchte einen Kleinwagen aufzubrechen und wählten direkt die "110". In unmittelbarer Nähe kam es in derselben Nacht zu weiteren Auto-Aufbrüchen und damit einhergehenden Werkzeugdiebstählen. Polizeilichen Erkenntnissen nach flüchtete der 20-Jährige mit seinem 25-jährigen Komplizen in einem grünen Renault.

Nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen erwirkten die Beamten beim Amtsgericht Münster einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 25-jährigen Tatverdächtigen. Dort fanden die Polizisten Werkzeuge und Elektronik und stellten diese sicher. Einige Gegenstände konnten die Beamten bereits vergangenen Diebstählen zuordnen. Insgesamt machen sie das Duo für 22 Pkw-Aufbrüche in der Zeit von Dezember 2017 bis Februar 2018 verantwortlich. Die Ermittlungen dauern an.

