Polizei Münster / Polizisten retten verletzten Raubvogel von der A 1

Polizisten retten verletzten Raubvogel von der A 1

Münster - Polizisten retteten am Donnerstagabend (16.8., 17:55 Uhr) einen Raubvogel von der Autobahn 1. Mehrere Zeugen hatten das offensichtlich verletzte Tier zuvor an der Mittelschutzplanke bei Aschebereg gesehen und sofort die Polizei alarmiert. Die hinzugerufenen Beamten versuchten das Tier einzufangen. Da der Bussard jedoch immer wieder wegsprang, sperrten die Beamten kurzfristig die Autobahn in Richtung Bremen. Ausgestattet mit einer Uniformjacke und Handschuhen fing Polizeikommissarin das Raubtier gemeinsam mit ihren Kollegen Reber Hussein und Patrick Brozsat. Der verletzte Bussard wird nun im Tierheim versorgt und gesund gepflegt.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Antonia Klein Telefon: 0251-275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -