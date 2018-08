Polizei Münster / Portmonee aus Bus gestohlen - Zeugen gesucht

Portmonee aus Bus gestohlen - Zeugen gesucht

Münster - Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag (24.8., 7:55 Uhr) am Johann-Krane-Weg ein Portmonee aus einem Bus. Der Dieb kam unbemerkt durch die geöffnete Seitentür und näherte sich dem Fahrer von hinten. Unmittelbar drückte er das Gesicht des 28-Jährigen gegen die Scheibe und griff nach der Geldbörse. Mit dem Portmonee samt Bargeld flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Pressestelle Vanessa Arlt Telefon: 0251/ 275- 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster