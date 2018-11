Polizei Münster / Radfahrerin stürzt an der Emsstraße - Zeugen ...

Radfahrerin stürzt an der Emsstraße - Zeugen gesucht

Münster - Eine 47-jährige Radfahrerin stürzte am vergangenen Freitag (9.11., 15:30 Uhr) an der Emsstraße, nachdem ein Autofahrer sie kurz vor der Kreuzung Weserstraße überholt hatte. Nach Angaben der Frau fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer auf der Fahrbahn so dicht an ihr vorbei, dass sie nicht mehr rechtzeitig bremsen, der dortigen Bepflanzung ausweichen konnte und mit ihr kollidierte. Durch den Sturz wurde die 47-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr einfach weiter, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern.

Bei dem Auto soll es sich um eine silberne Limousine handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

