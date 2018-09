Polizei Münster / Radfahrerin stürzt nach Zusammenstoß mit Pkw - ...

Radfahrerin stürzt nach Zusammenstoß mit Pkw - leicht verletzt - Alkoholtest zeigt 1,44 Promille

Münster - Eine 20-jährige Radfahrerin zog sich am frühen Samstagmorgen (22.9., 05:45 Uhr) bei einer Kollision mit einem Pkw glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die 20-Jährige fuhr auf der Straße Am Hawerkamp in Richtung Albersloher Weg. Vermutlich auf Grund ihrer Alkoholisierung verlor sie das Gleichgewicht und stieß gegen den Außenspiegel eines stehenden Pkw. Die Radfahrerin stürzte zu Boden. Ein Test bestätigte die Vermutung der eingesetzten Beamten. Die Frau hatte vor Fahrtantritt Alkohol getrunken. Der Atemtest zeigte einen Wert von 1,44 Promille. Die 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

