Polizei Münster / Radfahrerin übersieht Motorradfahrer - Zwei ...

Radfahrerin übersieht Motorradfahrer - Zwei Schwerverletzte

Münster - Eine 68-jährige Radfahrerin aus Münster wollte im Ortsteil Münster-Albachten am Freitagabend (28.9., 17.50 Uhr)an der Einmündung Welsingheide die Weseler Straße überqueren, um dann weiter auf dem Radweg der Weseler Straße in Richtung Innenstadt zu fahren. Dabei übersah sie einen aus Albachten kommenden 55-jährigen Motorradfahrer aus Münster, der stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Dabei wurden beide Personen schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand eine Gesamtschaden von 6.300 Euro.

