Polizei Münster / Radfahrern beim Abbiegen die Vorfahrt genommen

Radfahrern beim Abbiegen die Vorfahrt genommen

Münster - Zwei Autofahrer nahmen am Montag (26.11.) Radfahrern die Vorfahrt und verletzten sie.

Um 17:35 Uhr bog eine 80-jährige Autofahrerin von der Warendorfer Straße nach links in den Kaiser-Wilhelm-Ring. Im Kreuzungsbereich erfasste sie eine entgegenkommende 24-jährige Fahrradfahrerin.

Etwa eine halbe Stunde später (18:10 Uhr) lud ein 49-jähriger VW-Fahrer an der Hafenstraße Ecke Bremer Straße einen 43-jährigen Radler auf. Der Mann war mit seiner Leeze auf dem Hansaring in Richtung Hafenstraße unterwegs. Der 49-Jährige kam aus dieser, bog in die Bremer Straße ab und stieß dort mit dem Münsteraner zusammen. Der 43-Jährige stürzte.

Rettungskräfte brachten die Radler in Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

