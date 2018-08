Polizei Münster / Rucksäcke von Betreuern gestohlen - Zeugen gesucht

Rucksäcke von Betreuern gestohlen - Zeugen gesucht

Münster - Dreiste Diebe nutzten Donnerstagmittag (16.8.) zwischen 11:15 bis 12 Uhr einen unbeobachteten Moment in einem Container an einer Schule am Anton-Knubel-Weg. Sie kamen unbemerkt in die Räumlichkeiten und nahmen zwei Rucksäcke mit, als die Betreuer mit den Schülern für ein Spiel auf dem Schulhof waren. In einem kleinen Waldstück in unmittelbarer Nähe fanden die Frauen ihre Rucksäcke wieder. Ein Portemonnaie samt Bargeld und EC-Karte und ein Samsung-Smartphone blieben verschwunden.

Möglicherweise haben aufmerksame Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

