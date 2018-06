Polizei Münster / Schmuck aus Wohnung gestohlen - Zeugen gesucht

Schmuck aus Wohnung gestohlen - Zeugen gesucht

Münster - Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag (10.6., 8:10 bis 9 Uhr) Schmuck aus einer Wohnung an der Krumme Straße. Die Diebe kletterten über ein Schutzgitter durch das geöffnete Fenster in die Räume. Mit Ketten und Ringen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

