Polizei Münster / Schuhe anprobiert - Geldbörse weg

Schuhe anprobiert - Geldbörse weg

Münster - Am Dienstag (12.3., 12.40 Uhr bis 13 Uhr) entwendete ein Unbekannter in einem Geschäft an der Ludgeristraße aus einer Handtasche eine Geldbörse. Eine 75-Jährige probierte Schuhe an und liess die Tasche für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. Beim Bezahlen an der Kasse stellte sie den Verlust der Geldbörse mit Ausweisen, Bargeld und Debitkarte fest. Während der Anprobe schlich ein Unbekannter durch die Gänge und verhielt sich für die Münsteranerin auffällig. Dieser ist etwa Anfang 40, 1,85 Meter groß, hat eine kräftige Statur und trug eine braune oder rote Tasche. Der Unbekannte soll in Begleitung eines Komplizen gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

