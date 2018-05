Polizei Münster / Schwerer Verkehrsunfall_Beifahrerin getötet u. ...

Schwerer Verkehrsunfall_Beifahrerin getötet u. mehrere schwer Verletzte

Münster_BAB A 31_Gemeinde Heek - Gegen 16:25h ereignete sich auf der A 31 zwischen dem VK Gronau/Ochtrup und der AS Heek einer schwerer Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen kam ein PKW VW Multivan nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug bleib auf der rechten Seite liegen und die Insassen waren teilweise eingeklemmt. Alle Fahrzeuginsassen (zwei Erwachsene und drei Kinder) wurden vor Ort notärztlich versorgt. Eine Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Der schwer verletzte 45-jährige Fahrer wurde mittels RTH ins Krankenhaus Enschede eingeliefert. Die verletzten Kinder wurden ebenfalls in niederländische Krankenhäuser gebracht. Eine 5-jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern zur Zeit noch an. Für die Rettungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Oberhausen zeitweise komplett gesperrt. Bis ca. 20:00h kam es zu Verkehrsbehinderungen.

