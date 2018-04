Polizei Münster / Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall am Stadtgraben

Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall am Stadtgraben

Münster - Am Freitagabend kam es gegen 23:20h zu einem Zusammenstoß zweier PKW am Stadtgraben. Die Fahrzeuge waren aus der Georgskommende kommend Richtung Schlossplatz unterwegs, als ein 21-jähriger vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei es kam zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden VW Golf. Die vier Insassen im Golf wurden leicht verletzt. Der 21-jährige mußte in ein Krankenhaus eingeliefert werden, seine gleichaltrige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Bergung war der Stadtgraben in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar.

