Polizei Münster / Tasche mit Medikamenten am Aasee in Münster ...

Tasche mit Medikamenten am Aasee in Münster verloren - Tabletten können bei unsachgemäßer Einnahme zu erheblichen Beschwerden führen

48147 Münster - Am frühen Nachmittag (Pfingstmontag, 21.5.) hat ein Arzt aus Österreich am münsterschen Aasee in Höhe des Mühlenhofes einen Stoffbeutel verloren. In dem Beutel mit Trägern (Einkaufsbeutel) befand sich unter anderem eine Schachtel mit retardierendem Ritalin für Erwachsene. Die unsachgemäße Einnahme weniger Tabletten kann zu erheblichen Beschwerden, zum Beispiel zu Herzrasen führen.

Finder werden gebeten, die Tasche in einer Polizeiwache abzugeben oder den Notruf der Polizei 110 zu informieren.

