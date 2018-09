Polizei Münster / Terrassentür aufgebrochen und Bargeld gestohlen

Terrassentür aufgebrochen und Bargeld gestohlen

Münster - Unbekannte brachen von Mittwochabend (12.9., 19.30 Uhr) bis Donnerstagvormittag (13.9., 11.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Getterbach ein. Die Täter gingen in den frei zugänglichen Garten, schoben die Jalousie hoch und brachen die Terrassentür auf. Die Eindringlinge durchsuchten das gesamte Erdgeschoss und verschwanden mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Andreas Bode Telefon: 0251-275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster