Polizei Münster / Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in ...

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Höhe Rastplatz Buddenkuhle

Lengerich, BAB 1 - Am Samstagabend (27.10.2018, 20:41 Uhr) kam es auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Lengerich und Ladbergen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Wallenhorst lenkte in Höhe des Rastplatzes Buddenkuhle ihren Pkw aus bislang unbekannter Ursache zunächst vom rechten auf den linken Fahrstreifen und steuerte dann sofort wieder gegen. Dabei kollidierte ihr Pkw leicht mit dem Pkw eines 18-jährigen Mannes aus Hagen, schleuderte nachfolgend in den angrenzenden Böschungsbereich und kam dort zum Stillstand. Die 22-jährige verstarb an der Unfallstelle. Ihre drei Mitfahrer und ein Mitfahrer aus dem Pkw des 18-jährigen wurden leichtverletzt in Krankenhäuser verbracht. Zur Erforschung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigen kam es nicht.

