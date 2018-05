Polizei Münster / Trunkenheit im Verkehr

Trunkenheit im Verkehr

Münster, OT Hiltrup - Am frühen Montagmorgen, den 07.05.2018, gegen 01.02 Uhr, befuhr eine Streifenbesatzung des PP Münster die Westfalenstr. in Fahrtrichtung Münster. In Höhe der Einmündung Vennheideweg kam den Beamten ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Warendorf mit seinem PKW entgegen. Da die Beamten den Eindruck hatten, der entgegenkommende PKW sei mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs, wendeten sie den Streifenwagen und folgten dem Fahrzeug. Dabei stellten sie fest, dass der PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Letztlich konnte der Wagen eingeholt und angehalten werden. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 32-jährigen festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Daraufhin wurde der Fahrer zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm vom diensthabenden Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 32-jährigen wurde sichergestellt. Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf weiteres untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

