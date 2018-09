Polizei Münster / Trunkenheit im Verkehr

Trunkenheit im Verkehr

Münster, OT Mauritz - Am Freitag, den 21.09.2018, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Münster mit seinem Fahrzeug von der Umgehungsstraße kommend die Wolbecker Str. in Fahrtrtg. Wolbeck. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Personen. Der 44-jährige fiel einem privat unterwegs befindlichen Beamten der Bundespolizei auf, da er sein Fahrzeug in Schlangenlinien und mit stark verminderter Geschwindigkeit führte. Der Beamte der Bundespolizei folgte dem Fahrzeug des 44-jährigen und informierte zeitgleich die Polizei Münster. In der Jochen-Klepper-Str. trafen die eingesetzten Beamten des PP Münster auf den 44-jährigen, der sein Fahrzeug zwischenzeitlich dort angehalten hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,48mg/l. Daraufhin wurde der 44-jährige einer Polizeidienststelle zugeführt, wo ihm vom diensthabenden Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sêin Führerschein wurde sichergestellt, ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis auf Weiteres untersagt. Den 44-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

