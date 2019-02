Polizei Münster / Trunkenheit im Verkehr duch alkoholisierten ...

Trunkenheit im Verkehr duch alkoholisierten Fahrradfahrer

Münster, OT Wolbeck - Am Montag, den 25.02.2019, gegen 22.45 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der Freckenhorster Str. einen alkoholisierten Fahrradfahrer, der die Freckenhorster Str. in Richtung Münsterstr. befuhr und dabei die gesamte Fahrbahnbreite benötigte. Der meldende Verkehrsteilnehmer blieb mit seinem PKW hinter dem Radfahrer und sicherte diesen dadurch nach hinten ab. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste allerdings abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, da der Radfahrer in diesem Moment über die Fahrbahnmitte hinaus in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten war. Glücklicherweise kam es zu keinem schädigenden Ereignis. Die entsandten Polizeibeamten konnten den 22-jährigen Fahrradfahrer aus Münster auf der Münsterstr. zwischen DB-Überführung und Mondstr. antreffen - inzwischen befuhr er zwar den dortigen Radweg, fuhr aber immer noch in deutlichen Schlangenlinien - und anhalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Daraufhin wurde der Fahrradfahrer einer Polizeidienststelle zugeführt, wo ihm von der diensthabenden Bereitschaftsärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter: MArtin Hummelt Polizei Münster Leitstelle Telefon: 0251/275-1010 http://www.polizei.nrw.de/muenster