Polizei Münster / Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen ...

Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Münster, OT Geist - Am Samstag, den 31.03.2018, gegen 19.50 Uhr, beobachtete ein Verkehrsteilnehmer einen 53-Fahrzeugführer aus Bad Honnef, der mit seinem PKW von der BAB A43 über die B51 zur Ausfahrt Hammer Str. fuhr. Hierbei wurde das Fahrzeug in Schlangenlinien über beide Fahrstreifen der BAB A43 gelenkt. An der Ausfahrt zur Hammer Str., die dortige Ampel zeigte Grünlicht, wurde der Motor des PKW anscheinend abgewürgt. Nachdem der Motor neu gestartet worden war, setzte der 53-jährige seinen Weg auf die Hammer Str. in Rtg. Hiltrup fort, ohne die mittlerweile Rotlicht zeigende Ampel zu beachten. Da der Eindruck entstanden war, der 53-jährige könne alkoholisiert sein, wurde die Polizei informiert. Die daraufhin entsandten Polizeibeamten trafen den 53-jährigen an einer nahe gelegenen Tankstelle an, wo er sein Fahrzeug betankte. Hierbei musste er sich mehrfach am Fahrzeugheck festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Darüber hinaus hatte sich beim Tankvorgang schon Kraftstoff auf den Boden ergossen. Aufgrund der Gesamtsituation hatten die eingesetzten Beamten den Verdacht, der 53-jährige sei alkoholisiert. Da dieser an einem Atemalkoholvortest nicht mitwirken wollte, musste er zu einer Polizeidienststelle gebracht werden. Gegen diese Maßnahme sperrte sich der 53-jährige und versuchte sich den Beamten zu widersetzen. Ihm mussten deshalb Handfesseln angelegt werden. Auch im Streifenwagen versuchte er einen Beamten zu verletzen. Letztendlich wurde dem 53-jährigen durch den diensthabenden Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Blutprobenentnahme versuchte er einen Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Er wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er die Nacht verbringen musste. Sowohl ihn, als auch die im Fahrzeug anwesende Fahrzeughalterin, erwartet nun ein Strafverfahren.

