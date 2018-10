Polizei Münster / Unbekannte Täter beschädigen Autos - Zeugen ...

Unbekannte Täter beschädigen Autos - Zeugen gesucht

Münster - Unbekannte Täter beschädigten zwischen Montagabend und Mittwochmorgen insgesamt fünf Autos im Stadtgebiet.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (01.10., 19 Uhr bis 02.10, 09 Uhr) machten sich die Täter an zwei Fahrzeugen an der Von-Holte-Straße zu schaffen. In einem Fall hinterließen sie eine Delle in der Beifahrertür eines schwarzen Renault Twingo. Bei einem grauen VW Golf zerstörten sie die Frontscheibe.

Am Mittwochmorgen traten Unbekannte die Außenspiegel von drei Fahrzeugen am Brandhoveweg ab und verursachten mindestens 1.600 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

