Polizei Münster / Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und ...

Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und glücklicherweise nur einer leicht verletzten Person bei insgesamt sechs beteiligten Insassen

Münster, BAB A1, Rtg. Bremen, km 265,404, Gem. Münster - Am frühen Ostersonntag, den 01.04.2018, gegen 01.00 Uhr, befuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Weeze mit ihrem PKW die BAB A1 in Fahrtrichtung Bremen. Dabei benutzte sie den rechten von zwei Fahrstreifen. In ihrem Fahrzeug befand sich noch ein 12-jähriger Mitfahrer. Zeitgleich befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kfz. die BAB in gleicher Fahrtrichtung, ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen und näherte sich dem Fahrzeug der 35-jährigen von hinten. Im Fahrzeug des 50-jährigen befanden sich drei Mitfahrer im Alter von 6, 10 und 35 Jahren. Als der 50-jährige mit seinem Fahrzeug den PKW der 35-jährigen erreicht hatte, beabsichtigte er dieses Fahrzeug zu überholen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es beim Überholvorgang zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß verlor die 35-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich in der Folge überschlug und ca. 8m neben dem Standstreifen im Grünbereich auf der Seite zum Liegen kam. Das Fahrzeug des 50-jährigen kam auf dem linken Fahrstreifen der BAB im Bereich der Mittelleitplanke zum Stehen. Im Fahrzeug der 35-jährigen verletzte sich der 12-jährige Mitfahrer leicht. Er konnte nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus, dem er mit einem Rettungswagen zugeführt worden war, wieder entlassen werden. Alle anderen Insassen der beteiligten Fahrzeuge blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Unfallfahrzeuge mussten, da sie nicht mehr fahrbereit waren, mit Abschleppwagen von der BAB entfernt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 22.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Versorgung der Unfallbeteiligten und Bergung der Fahrzeuge blieb die Richtungsfahrbahn Bremen der BAB A1 für ca. 45 min gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Anschluss daran blieb der rechte Fahrstreifen für weitere Bergungs- und Aufräumarbeiten noch für ca. 30 weitere Minuten gesperrt. In der Spitze kam es zu einem Rückstau von ca. 2 km.

