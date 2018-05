Polizei Münster / Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Münster, BAB A2, Rtg. OB, km. 446,400, Gem. Recklinghausen - Am Samstag, den 05.05.2018, gegen 21.50 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Herten die BAB A2 in Richtung Oberhausen. Im Bereich der Baustelle vor dem AK Recklinghausen, beabsichtigte er, vom rechten Fahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen zum AK Recklinghausen zu wechseln, um auf der BAB A43 seinen Weg fortzusetzen. Hierbei fuhr er auf den PKW eines 61-jährigen Fahrzeugführers aus Marl auf, der zeitgleich den rechten Fahrstreifen der BAB A2 in Fahrtrichtung Oberhausen befuhr. In diesem Fahrzeug befand sich noch ein weiterer Mitfahrer. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro. Beide PKW mussten von einem Abschleppdienst von der BAB entfernt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 60-jährigen Hertener Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Daraufhin wurde der 60-jährige zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm vom diensthabenden Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde bis auf weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

