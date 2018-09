Polizei Münster / Versuchter Moped-Diebstahl - Mutmaßlicher ...

Versuchter Moped-Diebstahl - Mutmaßlicher Täter versteckt sich in Waschanlage

Münster - Ein 16-jähriger Dieb versteckte sich am Sonntag (17.9., 20 Uhr) an der Grevener Straße in einer Waschlange. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Münsteraner am Abend zuvor, wie er sich an der Straße "Kinderhaus" an einem Roller zu schaffen machte. Als sie den 16-Jährigen ansprach, rannte er davon.

Die Eigentümerin des Rollers alarmierte Sonntagabend die Polizei um Anzeige zu erstatten. Der mutmaßliche Dieb kam in diesem Moment zum Tatort zurück, sah die Polizisten und flüchtete zur Tankstelle. Die Beamten nahmen den 16-Jährigen fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

