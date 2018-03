Polizei Münster / Vorfahrt missachtet - Radfahrer gestürzt - ...

Vorfahrt missachtet - Radfahrer gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Münster - Am Freitagmorgen (9.3., 7.07 Uhr) musste eine Radfahrerin auf der Weseler Straße abbremsen, weil ein Autofahrer ihre Vorfahrt missachtete. Die 27-Jährige stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht.

Die Münsteranerin war in Richtung Münster unterwegs. An der Harkortstraße bog ein schwarzer Volvo mit der Stadtkennung "LH" nach rechts ab, ohne auf die Frau auf der Leeze zu achten. Nach dem Unfall sprach ein unbekannter Radfahrer kurz mit der 27-Jährigen. Erst am Montag (12.3.) meldete die Frau den Unfall bei der Polizei.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer und weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem schwarzen Volvo machen können.

Hinweise an 0251 275-0.

