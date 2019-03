Polizei Münster / Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer kollidiert ...

Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer kollidiert mit Pkw

Münster - Ein 44-jähriger Motorroller-Fahrer missachtete am Dienstagabend (12.03., 17:46 Uhr) die Vorfahrt eines Pkw und stieß mit ihm zusammen. Der 44-Jährige kam von der August-Schepers-Straße und war in Richtung Wolbecker Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah er an einer Zufahrt zur Wolbecker Straße den von rechts kommenden, bevorrechtigten roten VW und kollidierte mit ihm. Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen in ein Krankenhaus.

