Polizei Münster / Weiterfahren kann Leben kosten!

Weiterfahren kann Leben kosten!

Münster - Erste Hilfe nach Unfällen auf der Autobahn - Fernfahrerstammtisch am 06. Juni 2018 um 17.00 Uhr

Oft sind es die ersten Minuten nach einem Unfall, die den Unterschied machen. Deshalb sollte niemand einfach wegschauen, an einer Unfallstelle vorbeifahren und darauf hoffen, dass "andere" etwas tun. Jeder ist per Gesetz verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten, in Notsituationen zu helfen. Weiterfahren kann Leben kosten. Doch gerade in Ausnahmesituationen kann es verständlicherweise auch schwer sein, das Richtige zu tun. Was mache ich zuerst, wie sichere ich die Unfallstelle gut ab, wozu bin ich verpflichtet und wie verhalte ich mich korrekt?

Der Fernfahrerstammtisch informiert am Mittwoch (6.6., 17 Uhr) auf der Rast- und Tankanlage Münsterland-Ost über die vorschriftsmäßige Absicherung einer Unfallstelle, das Absetzen eines Notrufes und Erste Hilfe Maßnahmen.

Tareq Forst von der Akademie Medica in Münster wird eine Auffrischung zum Thema "Stabile Seitenlage" und "Wiederbelebung" anbieten und praxisbezogene Tipps geben.

Verfasserin: Martina Habeck

