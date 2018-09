Polizei Münster / Werkzeug bei Einbruch gestohlen - Polizei ...

Werkzeug bei Einbruch gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Münster - Unbekannte Einbrecher stiegen in der Nacht von Montag (24.9., 18 Uhr) auf Dienstag (25.9., 8 Uhr) in ein Haus am Alten Steinweg ein. Die Täter brachen die Kellertür auf und schnappten sich dort ein Gazelle-Fahrrad, einen Sattel, ein Doppelwaffelweisen, einen Akkuschrauber, eine Sonos-Box, eine Flex und einen LED-Scheinwerfer. Die Diebe gingen anschließend weiter durch das Mehrfamilienhaus bis zum Dachboden und entwendeten von hier zwei Sägen, ein Multitool und einen weiteren Akku-Schrauber. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

