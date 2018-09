Polizei Münster / Zeuge stellt renitente Ladendiebin

Zeuge stellt renitente Ladendiebin

Münster - Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete am Samstag (15.9., 14:42 Uhr) in einem Lebensmittelgeschäft an der Friedrich-Ebert-Straße eine Ladendiebin. Die 31-Jährige verließ den Laden mit Haarbürsten, Haarklammern, Ketten, Stiefeln, einem Lippenstift und Vodka ohne die Ware zu bezahlen. Der 38-jährige Zeuge sprach die Diebin an, hielt sie fest und alarmierte die Polizei. Als die 31-Jährige bemerkte, dass die Polizei eingeschaltet wurde, schubste, beleidigte und schlug sie den Ladendetektiv, verletzte ihn leicht und versuchte zu fliehen. Die Beamten nahmen die renitente Ladendiebin vorläufig fest. Auch die Polizisten verletzte sie durch Tritte und Schläge.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Pressestelle Vanessa Arlt Telefon: 0251/ 275- 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster