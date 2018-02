Polizei Münster / Zu Boden gedrückt und Handy entwendet - Zeugen ...

Zu Boden gedrückt und Handy entwendet - Zeugen gesucht

Münster - Ein Unbekannter drückte einen 13-jährigen Münsteraner am Montagabend (19.02., 17:35 Uhr) am Idenbrockplatz zu Boden und entwendete sein Handy. Der 13-Jährige ging gerade vom Spielplatz zurück in einen Jugendtreff, als ihn der Täter ansprach. Unmittelbar ergriff der Jugendliche ihn und nahm das Samsung-Smartphone aus der Hosentasche an sich. Anschließend verschwand der Täter mit einem Begleiter.

Der Täter ist 16 bis 17 Jahre alt und hat schwarze Haare. Er trug eine schwarze Kappe, eine grau-schwarze Jacke, eine dunkle Hose und eine graue Umhängetasche.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

