Polizei Münster / Zwei Raubüberfälle auf Tankstellen am Mittwoch ...

Zwei Raubüberfälle auf Tankstellen am Mittwoch Abend

Münster - Der erste Überfall ereignete sich gegen 20:15h an der Altenberger Straße in Nienberge. Ein maskierter Täter zwang eine Angestellte der dortigen Tankstelle die Kasse zu öffnen, entnahm das Scheingeld und flüchtete auf einem silbernen (Klapp-)Fahrrad in Richtung Sebastianstraße. Gegen 22:00h schloss die Angestellte den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hafenstraße als sie von einem unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers zurück in die Tankstelle gedrängt und gezwungen wurde den Tresor zu öffnen. Der dunkel gekleidete Täter trug eine schwarze Stoffmaske mit Sehschlitzen und flüchtete in unbekannte Richtung. In beiden Fällen verliefen die Fahndungen negativ und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei Münster bittet um Zeugenhinweise und Mitteilung von verdächtigen Feststellungen unter der Rufnummer 0251-275-0.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Leitstelle Thomas Kreuzheck Telefon: 0251/275-1010 http://www.polizei.nrw.de/muenster