Polizei Paderborn / 1 verletzte Pkw-Fahrerin

1 verletzte Pkw-Fahrerin

Delbrück-Boke - Unfallort: Delbrück-Boke, Verner Straße Unfallzeit: Samstag, 27.10.2018, 13:50 Uhr

Am Samstagnachmittag kam eine 18-jährige Delbrückerin aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Hyundai i10 von der Fahrbahn ab und erlitt einen Schock. Die junge Fahrzeugführerin war mit ihrem PKW von Verne in Richtung Boke auf der Verner Straße unterwegs. Unmittelbar hinter der Kreuzung Auf den Röthen/ Heitwinkel kam die junge Frau mit ihrem PKW in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Salzkottener Krankenhaus gebracht. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von 3000 Euro an dem Kleinwagen der jungen Frau.

