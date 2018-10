Polizei Paderborn / 16-jähriger Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

16-jähriger Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

Salzkotten-Niederntudorf - (mb) Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Straße Brockensklee hat ein jugendlicher Kleinkraftradfahrer am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten.

Der 16-Jährige fuhr gegen 19.15 Uhr mit seiner Yamaha von Oberntudorf in Richtung Niederntudorf. In der Rechtskurve in Höhe Obernhagen geriet der Jugendliche auf die Gegenfahrbahn. Ein 63-jähriger Mercedesfahrer konnte eine Frontalkollision den durch ein Ausweichmanöver vermeiden. Das Krad streifte die vordere linke Ecke des Mercedes und der Jugendliche stürzte. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

