Polizei Paderborn / 17 Jahre altes Mädchen verstorben, Ursache ...

17 Jahre altes Mädchen verstorben, Ursache unklar

Büren - (ob) Zu einnem noch unklarem Todesfall eines 17 Jahre alten Mädchens kam es am Freitagabend in Büren. Vier Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren hielten sich am Freitagabend auf dem Schulhof der Realschule auf. Gegen 21 Uhr brach eine 17jährige bewußtlos zusammen. Sie wurde durch den alarmierten Notarzt vor Ort reanimiert und dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb das Mädchen am frühen Samstagmorgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.

