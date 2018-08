Polizei Paderborn / 2 Brennende Carports

2 Brennende Carports

Borchen, Paderborner Straße - In der Nacht auf Sonntag mussten die Löschzüge der Stadt Borchen ausrücken, um zwei brennende Carports in der Paderborner Straße in Borchen zu löschen. Bewohner der betroffenen Häuser hatten zuvor einen lauten Knall gehört und waren nach draußen geeilt. Dabei hatten sie festgestellt, dass zwei Carports in voller Ausdehnung in Flammen standen. Darauf hatten sie die Feuerwehr alarmiert und andere Bewohner der angrenzenden Häuser geweckt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass Flammen auf die Wohnhäuser übergriffen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Da vier Häuser zunächst durch den Brand unbewohnbar waren, wurden insgesamt 10 Bewohner in der Nacht durch das Ordnungsamt der Stadt Borchen unterbracht, bzw. mussten bei Verwandten unterkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung.

