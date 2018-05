Polizei Paderborn / Alkohol - Zwei Männer am Sonntagabend ...

Alkohol - Zwei Männer am Sonntagabend verunglückt

Delbrück/Salzkotten - (mb) Alkohol und nicht angepasste Geschwindigkeit sind vermutlich die Unfallursachen für zwei Verkehrsunfälle am späten Sonntagabend.

Gegen 22.00 Uhr entdeckte eine Autofahrerin einen völlig zerstörten und auf dem Dach liegenden Hyundai Getz an der Mühlensenner Straße bei Delbrück-Ostenland. Der schwerverletzte Fahrer war bewusstlos. Die Zeugin alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten Fahrer aus dem total beschädigten Auto. Mit einem Rettungswagen wurde der 44-Jährige in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Polizei ermittelte am Unfallort, dass der Hyundaifahrer von Sennelager in Richtung Ostenland gefahren war und in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen war. Der Wagen war durch den Graben geschleudert und gegen einen Baum geprallt. Da der verunglückte Fahrer vermutlich unter Alkoholeinwirkung stand, ließ die Polizei dem Mann eine Blutprobe entnehmen und stellte seinen Führerschein sicher.

Ein 32-jähriger Opel-Astra-Fahrer fuhr gegen 23.30 Uhr auf der B1 von Paderborn in Richtung L776. In der Abfahrt nach Salzkotten geriet er ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken. Stark beschädigt blieb der Wagen auf der Straße stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er stand unter Alkoholeinwirkung. Auch in diesem Fall ließ die Polizei Blutproben entnehmen und beschlagnahmte den Führerschein des 32-Jährigen.

