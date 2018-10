Polizei Paderborn / Alleinunfall endet tödlich

Alleinunfall endet tödlich

Büren - (mb) Auf dem Alter Hellweg nahe des Flughafens Paderborn/Lippstadt ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer tödlich verunglückt.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 43-jährige Volvofahrer gegen 08.40 Uhr auf dem Alter Hellweg (K37) vom Flughafen in Richtung A44. Kurz vor dem Kreisverkehr nahe der Autobahn kam der Wagen aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Auto überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb tödlich verletzt auf einem Feld liegen. Fahrzeugteile und der Motorblock rissen aus der Karosserie. Das SUV fing Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der am Unfallort eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des aus Dortmund kommenden Autofahrers feststellen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe aus dem Volvo XC90, der mit Totalschaden auf einem Feld lag, schaltete die Polizei die untere Wasserbehörde ein. Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei sperrte die K37 in Höhe der Unfallstelle bis kurz nach 12.00 Uhr.

