Polizei Paderborn / An Kreuzung rote Ampel missachtet

An Kreuzung rote Ampel missachtet

Paderborn - (mh) Die Neuhäuser Straße musste am Freitag stadteinwärts für etwa 50 Minuten komplett gesperrt werden. Gegen 12.40 Uhr waren auf der Kreuzung Neuhäuser Straße/Fürstenweg zwei Autos zusammengestoßen.

Die 62-jährige Fahrerin eines Skoda überquerte bei grüner Ampel die Kreuzung von der Ferdinandstraße in Richtung Fürstenweg. Von der Neuhäuser Straße aus kommend, fuhr zeitgleich die 26-jährige Fahrerin eines BMW in die Kreuzung ein. Sie war stadteinwärts in Richtung Neuhäuser Tor unterwegs und missachtete dabei, dass ihre Ampel rot zeigte.

Bei dem Unfall wurde die ältere Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Telefon: 05251/306-1320 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn Telefon: 05251/ 306-1222