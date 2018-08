Polizei Paderborn / Anhänger samt Inhalt entwendet

Anhänger samt Inhalt entwendet

Büren - (uk) Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Büren einen Autoanhänger samt Inhalt entwendet. Der Anhänger mit Bürener Kennzeichen stand abgeschlossen auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Fürstenberger Straße. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 07.45 Uhr wurde der Anhänger, auf dem sich unter anderem ein Grill, ein Kühlschrank, ein Zelt und eine Sitzgarnitur befanden, von Unbekannten gestohlen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

