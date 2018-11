Polizei Paderborn / Auto am Friedhof gestohlen

Auto am Friedhof gestohlen

Paderborn - (uk) Am Samstagnachmittag ist in Paderborn ein Auto gestohlen worden, während die Besitzer einen Friedhof besuchten. Die Geschädigten hatten ihren grauen Mercedes, B-Klasse, gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Friedhof "Auf dem Dören" abgestellt. Als sie nach etwa einer halben Stunde zurückkehrten war das zehn Jahre alte Auto weg. Am Montagmittag erstatteten die Geschädigten Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222