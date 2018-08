Polizei Paderborn / Autofahrer übersieht Kleinkraftrad

Autofahrer übersieht Kleinkraftrad

Salzkotten - (uk) Am Dienstagmorgen hat sich der Fahrer eines Kleinkraftrades in der Nähe von Verlar schwere Verletzungen zugezogen, nachdem er von einem Autofahrer übersehen worden war. Gegen 09.15 Uhr hatte der 54-jährige Hondafahrer die Lippstädter Straße von Verlar kommend in Richtung Verne befahren. Ein 85-jähriger Autofahrer war zu der Zeit auf der Straße Am Flüht aus Richtung Delbrücker Straße kommend unterwegs. Der Rentner wollte die Lippstädter Straße geradeaus überqueren und übersah dabei den aus seiner Sicht von links kommenden Zweiradfahrer. Der Hondafahrer prallte gegen den linken vorderen Kotflügel des Fords und stürzte zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

