Polizei Paderborn / Autofahrer übersieht Rennradfahrer

Autofahrer übersieht Rennradfahrer

Paderborn - (uk) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rennradfahrer am Donnerstagnachmittag in Schloß Neuhaus, wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt. Der 62-jährige Rennradfahrer war gegen 17.20 Uhr auf der Schloßstraße aus Richtung Paderborn kommend unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die verkehrsberuhigte Straße Osthoffsgarten, die auf die Schloßstraße mündet. Im Einmündungsbereich prallte der Skodafahrer mit dem aus seiner Sicht von links kommenden Radfahrer beim Abbiegen zusammen. Nach Angaben des Autofahrers hatte er sich unmittelbar zuvor nach seinem dreijährigen Sohn umgedreht, der auf der Rückbank saß und deshalb den Radfahrer vermutlich übersehen. Der Zweiradfahrer war durch den Zusammenstoß zu Boden gestürzt und hatte sich schwere Prellungen und Schürfwunden zugezogen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Carbonrahmen des Fahrrades war an zwei Stellen gebrochen. Der Gesamtsachschaden dürfte bei fast 5000 Euro liegen.

