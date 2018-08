Polizei Paderborn / Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Kreis Paderborn - (mb) In den letzten Tagen hat die Polizei mehrere Autofahrer gestoppt, die vermutlich unter Drogeneinwirkung standen.

Am Mittwochabend fiel ein 23-Jähriger gegen 23.15 Uhr in Lichtenau einer Polizeistreife auf. Der Mann zeigte deutliche Anzeichen von Drogenkonsum und musste mit zur Wache.

An der Talle in Paderborn stoppte die Polizei am Donnerstag um 07.40 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer und gegen 11.10 Uhr eine 27-jährige Autofahrerin. Drogenvortests zeigten in einem Fall den Konsum von Kokain, im anderen Fall von Cannabis an. Bei einem 24-Jährigen, der gegen 23.25 Uhr in Bad Lippspringe angehalten wurde, reagierte der Test gleich auf beide Substanzen.

Auf der Nordstraße hielten Polizisten am Freitagmorgen um 05.00 Uhr einen 45-jährigen Autofahrer an. Neben dem Verdacht auf Drogenkonsum, der durch einen Vortest bestätigt wurde, lag hier noch ein Fahren ohne Führerschein vor.

Alle Betroffenen mussten Blutproben angeben. Sie wurden angezeigt und müssen bei nach Vorliegen der Blutprobenergebnisse mit Bußgeldverfahren rechnen. Mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot sind bei Erstverstößen fällig. Im Wiederholungsfall wird das Bußgeld verdoppelt und das Fahrverbot auf drei Monate verhängt.

Das Fahren unter Alkohol- und Drogenkonsum zählt zu den Hauptunfallursachen. In den letzten Jahren hat die Polizei im Kreis Paderborn immer mehr Verkehrsunfälle nach Drogenkonsum registriert. Waren es vor zehn Jahren noch fünf Verkehrsunfälle (Jahr 2008) bei denen der Verursacher nachgewiesen unter Drogeneinwirkung stand, so zählte die Polizei im Jahr 2017 schon 30 Fälle. Im ersten Halbjahr 2018 standen 17 Unfallverursacher unter Drogeneinfluss. In diesen Fällen wird der Führerschein des Verursachers entzogen.

