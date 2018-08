Polizei Paderborn / Autofahrerin übersieht Radfahrer

Autofahrerin übersieht Radfahrer

Paderborn - (uk) Eine Autofahrerin hat am Samstagnachmittag an der Ausfahrt eines Schnellrestaurants einen Radfahrer übersehen, der einen Radweg in die falsche Richtung befuhr. Eine 60-jährige Audifahrerin wollte gegen 14.10 Uhr die Ausfahrt eines Schnellrestaurants am Frankfurter Weg nach rechts in Richtung Wollmarktstraße verlassen. Dabei übersah sie einen 56-jährigen Radfahrer, der verbotenerweise den linken Radweg entlang des Frankfurter Weges in Richtung Borchener Straße befuhr. Der Radfahrer stieß gegen die rechte vordere Fahrzeugecke der Autofahrerin und fiel zu Boden. Da er anschließend über Schmerzen im Bein klagte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

