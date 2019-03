Polizei Paderborn / Balkon-Brand durch Holzkohlegrill

Balkon-Brand durch Holzkohlegrill

Bad Lippspringe - (khp) Am späten Sonntagabend ist auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Triftstraße ein Brand ausgebrochen.

Um 23.55 Uhr bemerkte eine aufmerksame Nachbarin das Feuer auf dem Balkon und informierte die Mieter der betroffenen Wohnung. Auf dem Balkon standen die Holzfassade und der Dachstuhl in Flammen. Der 39-jährige Wohnungsinhaber erlitt leichte Verletzungen beim Versuch, das Feuer selbstständig zu löschen. Die Feuerwehr traf schnell am Einsatzort ein und löschte den Brand. Am Gebäude entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Die Kripo ermittelte als Brandursache die vermutlich zu hohe Abstrahlhitze eines am Nachmittag auf dem Balkon genutzten Holzkohle-Kugelgrills.

