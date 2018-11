Polizei Paderborn / Bei Einbruch in Wohnung Bargeld und Schmuck ...

Bei Einbruch in Wohnung Bargeld und Schmuck entwendet

Bad Lippspringe - (vh) Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Samstagabend in der Straße Im Bruch Bargeld und Schmuck entwendet. Die Täter hatten sich in der Zeit zwischen 17:40 und 20:10 Uhr gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft und anschließend im Schlafzimmer nach Wertgegenständen gesucht. Hierbei wurden Schmuck und Geld entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060.

