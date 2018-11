Polizei Paderborn / Bei Einbruch in Wohnung Geld entwendet

Bei Einbruch in Wohnung Geld entwendet

Paderborn - (uk) Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Donnerstagabend am Kaukenberg Geld entwendet. Die Täter hatten sich in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und Mitternacht gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung an der Straße Kaukenberg/Nähe Milanweg verschafft und anschließend in den Schlafzimmern nach Wertgegenständen gesucht. Dabei aufgefundenes Geld wurde gestohlen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

