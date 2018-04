Polizei Paderborn / Bei Rot abgebogen

Bei Rot abgebogen

Paderborn - Am Donnerstag (29.03.2018) befuhr ein 24-jähriger, rumänischer Opel-Fahrer die Paderborner Straße von Elsen in Richtung Paderborn. An der Einmündung zur B1 bog er nach links ab, obwohl die Ampel für Linksabbieger laut Zeugenaussagen Rot zeigte. Eine 74-jährige Ford-Fahrerin, die die Paderborner Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr und bei Grünlicht den Einmündungsbereich passieren wollte, konnte einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern. Die Autos prallten frontal zusammen und blieben stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die Opel-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

